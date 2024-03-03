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Врач рассказала об опасности утренней зарядки

Врач Алиева: зарядка по утрам опасна для людей с хроническими заболеваниями

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Shutterstock

Врач-терапевт Севинч Алиева рассказала изданию «Подмосковье сегодня», что утренняя зарядка не безопасна для людей с хроническими заболеваниями.

По ее словам, физическая нагрузка по утрам опасна для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также с патологией суставов. Кроме этого, она призвала воздержаться от зарядки тем, у кого есть злокачественные новообразования и даже простуда.

«В этих случаях утренняя разминка может лишь ухудшить состояние здоровья», — пояснила Алиева.

Врач также не советует делать зарядку сразу после пробуждения, поскольку организму необходимо дать время проснуться и подготовиться к активности. По ее словам, ранняя зарядка может привести к головокружению, скачкам артериального давления и ускорению пульса.

До этого исследование показало, что йога может уменьшить интенсивность хронической боли в спине в два раза за четыре недели, а также улучшить подвижность поясницы.

Ранее врач рассказала, кому не следует есть каши на завтрак.

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