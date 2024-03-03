В Братске бродячая собака набросилась на второклассника около школы

В Иркутской области бродячая собака напал на второклассника около школы, по факту травмирования малолетнего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Инцидент произошел в Братске 1 марта. Восьмилетний мальчик возвращался из школы домой. По данным kp.ru, ребенок шел вдоль забора, когда на него набросилась бродячая собака, пес прокусил школьнику голень, крики пострадавшего услышали старшеклассники, которые сумели отогнать разъяренное животное.

«Когда мой мальчик позвонил мне в слезах, я была в ужасе, прибежала домой и сразу осмотрела место укуса, к счастью, он был не глубоким. Эта ситуация очень напугала ребенка. Я попыталась его успокоить и отвезла в травмпункт», — рассказал мать мальчика.

Как отметили родители школьников, бродячие собаки живут возле школы достаточно давно, но ранее не проявляли агрессии. По факту нападения безнадзорных животных на ребенка возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Челябинске собака набросилась на женщину с двухлетним сыном.