В пенисе 13-летнего подростка из Подмосковья нашли три магнита

В Московском областном центре охраны материнства и детства хирурги спасли подростка от разрыва мочевого пузыря и удалили из полового органа мальчика три магнита. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В медицинское учреждение был доставлен 13-летний школьник из Люберец, у мальчика была диагностирована острая задержка мочи, что угрожало разрывом мочевого пузыря. В ходе обследования в уретре медики обнаружили несколько шариков.

Подросток объяснил, что засунул внутрь три магнита. Инородные тела пришлось удалять хирургическим путем, жизни здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

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