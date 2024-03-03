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ХАМАС скоро может ответить по предложению об обмене заложников

Al Arabiya: ХАМАС ответит на предложение об обмене заложников «в ближайшие часы»

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Khalil Hamra/AP

Радикальное палестинское движение ХАМАС ответит на предложенную посредниками сделку по обмену заключенными «в ближайшие часы». Об этом сообщает Al Arabiya.

По информации телеканала, делегация движения проводит встречу с посредниками в Египте, чтобы подготовить список заложников, которые могут быть освобождены.

До этого стало известно, что представители палестинского движения ХАМАС и официальные лица Израиля договорились о предполагаемом перемирии в конфликте в секторе Газа, а также об обмене израильских заложников на палестинских заключенных, которые находятся в израильских тюрьмах.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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