ХАМАС скоро может ответить по предложению об обмене заложников

Радикальное палестинское движение ХАМАС ответит на предложенную посредниками сделку по обмену заключенными «в ближайшие часы». Об этом сообщает Al Arabiya.

По информации телеканала, делегация движения проводит встречу с посредниками в Египте, чтобы подготовить список заложников, которые могут быть освобождены.

До этого стало известно, что представители палестинского движения ХАМАС и официальные лица Израиля договорились о предполагаемом перемирии в конфликте в секторе Газа, а также об обмене израильских заложников на палестинских заключенных, которые находятся в израильских тюрьмах.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.