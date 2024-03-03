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Ракетную опасность объявили в двух городских округах Белгородской области

Угрозу ракетной опасности объявили в Губкино и Старом Осколе

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Depositphotos

Угрозу ракетной опасности объявили в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. Об этом сообщила в своем Telegram-канале мэрия Белгорода.

«Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Ракетная опасность», — отметили в сообщении администрации.

В конце февраля назвали количество ударов ВСУ по населенным пунктам левобережья Херсонской области. Всего за сутки противник обстрелял шесть населенных пунктов: Новая Каховка, Новая Маячка, Лагери, Казачьи, Днепряны, Кардашинка и Песчановка.

До этого военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок раскрыл, какое западное оружие самое опасное в зоне спецоперации. По его словам, самыми эффективными образцами западного вооружения и техники, переданными Вооруженным силам Украины (ВСУ), оказались М142 HIMARS и M270 MRLS

.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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