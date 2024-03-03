Стало известно, на какие праздники россияне чаще всего дарят подарки

День рождения (88%) и Новый год (80%) — поводы, в связи с которыми россияне чаще всего дарят подарки. Это показал опрос restore, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На 8 Марта подарки готовят 65% респондентов, на 23 Февраля — 48%, на свадьбы — 36%, на 14 Февраля — 24%. Реже респонденты одаривают близких на новоселье (20%), День Матери или Отца (18%) и Рождество (12%). Однако почти треть опрошенных (31%) ответили, что им не нужен повод, чтобы дарить подарки — нужно только желание.

Чаще всего респонденты дарят подарки родителям или второй половинке (по 66%). 57% опрошенных друзьям, 45% — детям, 44% — братьям и сестрам, 39% — коллег и партнерам, а 25% — другим родственникам и знакомым.

В качестве подарка люди чаще всего выбирают реальный товар (49%), еще 26% — деньги, а 25% отдают предпочтение подарочным картам и сертификатам. При этом 35% опрошенных покупают сертификат в электронном виде, а 65% все равно дарят физический подарок — пластиковую карту.

Более половины респондентов в среднем на подарки и подарочные карты тратят до 5 тысяч рублей на одного получателя (54%). Еще 36% — от 5 до 20 тысяч рублей. И каждый 10 опрошенный дарит подарки в среднем на одного получателя на сумму более 20 тысяч рублей.

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