Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беглов сделал заявление после инцидента в акватории Финского залива

Беглов: системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности

Системы обнаружения и подавления в Санкт-Петербурге находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор города Александр Беглов в связи с инцидентом в акватории Финского залива.

«В связи с происшествием в акватории Финского залива нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона», — заявил Беглов.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал видео на котором видно, как уничтожается беспилотный летательный аппарат.

Сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошло два громких взрыва. Об этом сообщили жители города Ломоносов, который входит в состав Петродворцового района города. Telegram-канала 112 сообщил, что в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково введен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА.

Ранее сообщалось, что у Финского залива в Ленинградской области сбили дрон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами