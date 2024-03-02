В Ингушетии введен режим КТО

Режим контртеррористической операции введен в части города Карабулак в Республике Ингушетия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

«Принято решение о проведении с 19 часов 30 минут 2 марта 2024 года контртеррористической операции на территории города Карабулак Республики Ингушетия. Район ограниченный: улица Рабочая, улица Осканова, улица Набережная, улица Джабагиева», — сказано в сообщении.

15 февраля сообщалось, что правоохранители Ингушетии нашли тайник с боеприпасами и патронами.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело против представителя Комитета ингушской независимости (КИН) (признан иноагентом в России) Ахмета Гудиева.

В декабре в Ингушетии обстреляли автомобиль, в котором находился свидетель по уголовному делу о терроризме.

Ранее сообщалось, что в Петербурге раздались два громких взрыва, в Пулково введен план «Ковер».