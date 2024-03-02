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В Пензенской области произошел крупный пожар в ТЦ

В Кузнецке Пензенской области произошел крупный пожар в торговом центре

В городе Кузнецке Пензенской области пожарные ликвидируют крупное возгорание в торговом центре. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Площадь пожара составляет 1 500 квадратных метров. На месте работают 33 специалиста и 10 единиц техники.

Как отмечается портал PenzaInform со ссылкой на главное управление МЧС России по Пензенской области, сигнал о возгорании на улице Московской поступил на пульт дежурного в 13:35. По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуировано 30 человек.

2 марта сообщалось, что в Красноярске локализовали пожар на складе на площади 800 квадратных метров. Как сообщают в местных пабликах, возгорание произошло на пивоваренном заводе Zelen. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Причина случившегося будет выясняться.

Ранее россиянин разогревал консервы на костре в квартире и попал в реанимацию.

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