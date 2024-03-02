Синоптик о погоде на 8 марта: «Цветы будем дарить при зимней погоде»

Международный женский день не порадует россиян теплой погодой, заявил «Газете.Ru» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По словам синоптика, цветы на 8 марта девушки будут получать при минусовой температуре.

«Грядет похолодание. Теплые деньки заканчиваются — закончатся они 5-6 марта. Международный женский день мы встретим с морозами, зима проявит свой зимний характер. Там новый процесс, новое вторжение циклона с северо-запада. Температура в утренние часы 4-9°С мороза, отрицательная температура и днем. Так что цветы дарить будем еще при зимней погоде», — рассказал Шувалов.

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