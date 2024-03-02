Жителей пострадавшего при ЧП в Петербурге дома разместили в детском саду

Жители квартир, пострадавших при чрезвычайной ситуации в Красногвардейском районе Петербурга, временно размещены в детском саду, им оказывается вся необходимая помощь. Об этом со ссылкой на пресс-службу губернатора Александра Беглова сообщает РИА Новости.

«Жители пока размещены в детсаду, накормлены, там работают психологи, соцработники и врачи», — указали в пресс-службе.

Утром 2 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге дрон врезался в жилой пятиэтажный дом. По данным СМИ, беспилотник нес около 3,5 кг взрывчатки и мог целиться по соседней нефтебазе «Ручьи». Взрыв зацепил два здания, в них были повреждены балконы и окна.

Беглов прокомментировал происшествие. Это первый случай, когда дрон прилетел в жилой дом Санкт-Петербурга.

Впервые же беспилотник смог долететь до Петербурга меньше двух месяцев назад. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о пострадавших при ЧП с дроном в Петербурге.