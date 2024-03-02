В Финляндии зафиксировали резкий рост заболеваемости чесоткой

Финляндия в последние несколько лет столкнулась с резким ростом заболеваемости чесоткой. Особенно часто этим кожным заболеванием страдают студенты, сообщил местный телеканал Yle.

Как рассказала главный врач финской студенческой службы здравоохранения Минна Паавонсало, в 2021 году среди студентов было зафиксировано около 200 случаев заражения чесоткой. При этом всего за два года этот показатель увеличился до порядка 1000 случаев, подчеркнула эксперт.

«Это огромный рост. На самом деле число зараженных еще больше, так как не все обращаются в больницы при чесотке», — уточнила Паавонсало.

При этом, по информации журналистов, у медиков возникли трудности с диагностикой данного заболевания. В первую очередь это касается неопытных врачей, которые могут спутать симптомы чесотки с проявлениями других кожных заболеваний или даже с последствиями обычных укусов насекомых.

В качестве примера авторы материала привели случай с одним из пациентов по имени Ханс Петер Шютти. Мужчина и его супруга заболели в прошлом году, но из-за неправильного диагноза они не могли справиться с недугом целых 10 месяцев.

Корреспонденты добавили, что в связи с высокой заболеваемостью чесоткой в республике вырос спрос на соответствующие лекарства. На этом фоне в Финляндии заговорили о слишком большой цене на такие препараты. В публикации подчеркивается, что один тюбик крема от чесотки обойдется примерно в €40.

Ранее в Перу ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лихорадки денге.