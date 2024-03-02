Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спасенный в Евпатории дельфин пошел на поправку и начал есть

В Евпатории продолжают лечить выбросившегося на берег дельфина

close
100%
David & Micha Sheldon/Global Look Press

Молодой дельфин, недавно выбросившийся из моря в районе Евпатории и помещенный на карантин, пошел на поправку и начал самостоятельно принимать пищу. Об этом сообщает РИА Новости.

В крымском центре спасения дельфинов «Безмятежное море» агентству рассказали, что самец афалина (большой бутылконосый дельфин) возрастом 2-3 года выбросился из моря в районе Евпатории 26 февраля. Сотрудники центра помогали ему на берегу и после получения разрешения от Росприроднадзора перевезли животное в карантинный бассейн.

После анализов у него обнаружили лейкоцитоз, что свидетельствует о инфекционно-воспалительном процессе в организме. Для уточнения диагноза в «Безмятежном море» планируют провести ему ультразвуковое исследование.

Несколько дней дельфин ничего не ел, затем его принудительно покормили, а 1 марта у него развился аппетит: он с жадностью набросился на еду (салака и селедка).

«Мы продолжаем терапию двумя противомикробными препаратами и постоянно следим за уровнями электролитов в его крови», — сообщили в организации.

Центр «Безмятежное море» создан для спасения и реабилитации морских млекопитающих на побережье Крыма и Севастополя. За последние годы более 180 дельфинов выбрасывались на берег живыми. Биологи просят свидетелей таких событий без промедления сообщать о них.

27 февраля дельфина, которого выбросило на берег в Крыму, увезли в дельфинарий.

Ранее центр по спасению дельфинов в Крыму пострадал от шторма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами