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Программу «Время героев» назвали актуальной мерой для развития России

Первый замгубернатора Севастополя Парикин: программа «Время героев» поможет России

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Shutterstock

Программа «Время героев» позволит ветеранам СВО, солдатам и офицерам, которые сейчас сражаются в действующих частях, продолжить карьеру на гражданских должностях и выйти на ведущие позиции в самых различных областях, считает первый заместитель губернатора города Севастополь Алексей Парикин.

«Севастополь поддержит и выполнит поставленные задачи. У нас также активно ведется подбор кандидатур для участия в этом образовательном проекте. Первые 5 кандидатов уже отобраны, будем стараться наращивать обороты», — сказал он.

По словам Парикина, в Севастополе есть военнослужащие, которые смогут достойно представить регион в программе.

«Севастополь – город русской славы и у нас есть достойные военнослужащие, способные на высоком уровне представить наш регион», — отметил он.

По мнению Парикина, первые результаты от участия в программе «Время героев» будут видны уже очень скоро.

«Уверен, делая ставку на наших военных, которые смогут получить новые знания по этой программе, получить новые путевки в жизнь, государство только выиграет! Первые результаты, думаю, мы увидим очень скоро. Такие люди, действительно, не подведут и не предадут», — заключил он.

Ранее стартовал прием заявок на новую образовательную программу для участников и ветеранов специальной военной операции «Время героев». Отмечается, что для подачи заявки необходимо зайти на сайт программы и действовать в соответствии с инструкциями.

Напомним, в рамках послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил о создании программы Высшей школы государственного управления «Время героев». Целью программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

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