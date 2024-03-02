Программу «Время героев» назвали актуальной мерой для развития России

Программа «Время героев» позволит ветеранам СВО, солдатам и офицерам, которые сейчас сражаются в действующих частях, продолжить карьеру на гражданских должностях и выйти на ведущие позиции в самых различных областях, считает первый заместитель губернатора города Севастополь Алексей Парикин.
«Севастополь поддержит и выполнит поставленные задачи. У нас также активно ведется подбор кандидатур для участия в этом образовательном проекте. Первые 5 кандидатов уже отобраны, будем стараться наращивать обороты», — сказал он.
По словам Парикина, в Севастополе есть военнослужащие, которые смогут достойно представить регион в программе.
«Севастополь – город русской славы и у нас есть достойные военнослужащие, способные на высоком уровне представить наш регион», — отметил он.
По мнению Парикина, первые результаты от участия в программе «Время героев» будут видны уже очень скоро.
«Уверен, делая ставку на наших военных, которые смогут получить новые знания по этой программе, получить новые путевки в жизнь, государство только выиграет! Первые результаты, думаю, мы увидим очень скоро. Такие люди, действительно, не подведут и не предадут», — заключил он.
Ранее стартовал прием заявок на новую образовательную программу для участников и ветеранов специальной военной операции «Время героев». Отмечается, что для подачи заявки необходимо зайти на сайт программы и действовать в соответствии с инструкциями.
Напомним, в рамках послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил о создании программы Высшей школы государственного управления «Время героев». Целью программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.