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Россиянка Гадиева рассказала, как лечила участницу «Мисс Европа» от Украины и делала ей фото

Победительница «Мисс Европа» Гадиева: когда украинка заболела, я дала ей свои лекарства

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milena.melnichuk/rozagadievaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Россиянка Роза Гадиева, завоевавшая титул «Мисс Европа-2024» в Бейруте, заявила в беседе с «Газетой.Ru», что удивлена заявлениям участницы от Украины Милены Мельничук. По словам Гадиевой, во время конкурса она делилась с заболевшей украинкой лекарствами, помогала делать ей контент для соцсетей, а теперь Мельничук рассказывает, что ее «заставляли» фотографироваться с российской участницей.

«Очень много сейчас хейта идет от Украины в мой адрес, но я на это не реагирую. Для меня такое поведение непристойно. «Мисс Европа» не может скандалить в СМИ. Я понимаю, что заказываются комментарии в соцсетях именно от Украины в большом количестве. Но я на это реагирую адекватно, потому что тем самым люди только показывают свою воспитанность. То есть тем самым они не меня унижают, а себя в первую очередь. Даже когда украинка заболела, я дала ей свои лекарства, чтобы она выздоровела к финалу. Я всегда людям отвечаю добром. Когда ее отказывались фотографировать девочки, я ей делала фотографии, помогала делать контент. Также она мне снимала фото и видео, когда мне отказывали девочки. И мне немножко удивительно ее поведение, почему сейчас все это происходит», — сказала Гадиева.

Она также отреагировала на обвинение Мельничук в покупке своей победы на конкурсе в Бейруте.

«Украина не первый раз приезжает на конкурсы и странно, что если она считает, что места покупаются, тогда почему она их не покупает и приезжает вновь и вновь?» — спросила Гадиева.

Международный конкурс красоты «Мисс Европа-2024» проходил с 15 по 25 февраля в столице Ливана Бейруте. По его итогам россиянка Роза Гадиева заняла первое место, второе и третье места заняли представительницы Турции и Белоруссии.

После завершения конкурса украинская участница Милена Мельничук обвинила Россию и Белоруссию в подкупе жюри и несправедливом судействе. Она также заявила, что накануне конкурса на нее якобы «хлынул хейт» со стороны россиян, а во время конкурса ее «заставляли» фотографироваться с российской участницей, от которой сама она «пыталась спрятаться». При этом в ответ на «агрессивные» отказы делать совместные фото Мельничук якобы угрожали и говорили, что она «тупая и ничего не понимает».

Ранее Роза Гадиева рассказала, что предстанет перед жюри конкурса в образе правительницы Казанского ханства Сююмбикэ.

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