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Синоптик рассказала о замерзающем тумане в Подмосковье

Синоптик Позднякова: туманы наблюдались ночью в подмосковном Домодедово

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Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила в Telegram-канале, что в ночь на субботу в Домодедово Московской области наблюдался замерзающий туман.

По словам Поздняковой, туман наблюдался в Московской, Тверской и Калужской областях — видимость ухудшалась до 300–500 м.

Наиболее опасная обстановка сложилась в Домодедово. Как рассказала синоптик, там при отрицательной температуре и видимости не более 50 м наблюдался замерзающий туман. Однако, судя по онлайн-табло, нарушений в работе аэропорта не было.

До этого Росгидрометцентр сообщал, что днем 2 марта в Москве температура будет колебаться в диапазоне 2-4°C тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что средняя температура воздуха в Москве начиная со среды может опуститься до 10°C мороза и ниже.

Метеоролог также подчеркнул, что март будет характеризоваться переменчивой погодой по всей России. В первой половине месяца температура будет выше нормы на большей части страны, за исключением юга азиатской части, где ожидаются значения ниже нормы.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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