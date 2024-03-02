В Красноярске локализовали пожар на складе на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Пожар локализован на площади 800 квадратных метров, идет дальнейшее тушение до полной ликвидации возгорания», — сказано в сообщении.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Причина случившегося будет выясняться.

Как сообщают в местных пабликах, возгорание произошло на пивоваренном заводе Zelen.

До этого сообщалось, что пожар произошел в 10:58 (6:58 по московскому времени) на улице Полигонной краевого центра. Загорелась кровля одноэтажного помещения на площади 800 кв. м. На тушение привлекались 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники.

27 февраля в городе Придорожный в Саратовской области вспыхнуло одноэтажное производственное здание, общая площадь возгорания достигла 800 квадратных метров.

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