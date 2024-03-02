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Районные власти Санкт-Петербурга сообщили о ЧП в городе

Власти Санкт-Петербурга сообщили о ЧП в Красногвардейском районе города

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Петр Ковалев/ТАСС

Власти Калининского района Санкт-Петербурга сообщили о ЧП на территории Красногвардейского района города, передает ТАСС.

«[ЧП] произошло на стороне Красногвардейского района. Мы знаем, что там пострадавших нет, факт имеет место быть», — сказали в пресс-службе администрации района.

Корреспондент ТАСС передает, что на месте происшествия работают МЧС и «скорая». Территория дома в Красногвардейском районе оцеплена.

По данным Telegram-канала «Вечерний Питер», в дом 161 на Пискаревском проспекте прилетел беспилотник.

До этого местные жители сообщали о звуке мощного взрыва в небе над Санкт-Петербургом. Как рассказали очевидцы, незадолго до взрыва они услышали звук мотора.

Telegram-канал Shot отмечал, что в небе мог взорваться беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По неподтвержденным данным, рядом с одним из домов на Пискаревском проспекте упали обломки дрона.

1 марта украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на заправку в Курской области.

До этого в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские средства ПВО около 22.00 мск 29 февраля уничтожили БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Курской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мешает Киеву перенести боевые действия на территорию РФ.

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