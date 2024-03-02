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Трехлетний ребенок попал под поезд в Бурятии

mk.ru: в Бурятии поезд сбил бабушку с внуком

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Depositphotos

В Кабанском районе Бурятии поезд сбил трехлетнего ребенка, которого через железнодорожные пути переводила бабушка. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в Кабанском районе республике в селе Танхой, по предварительной информации, местная жительница переходила железнодорожные пути вместе с трехлетним внуком. Поезд сбил ребенка, его бабушка осталась жива, мальчика спасти не удалось.

По данным Telegram-канала Infpo.ru, на месте работаю криминалисты, возбуждено уголовное дело. Проверку произошедшего проводит транспортная прокуратура.

Ранее электричка сбила троих человек, включая ребенка, в Орехово-Зуево.

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