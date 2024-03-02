Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 марта

В Москве днем 2 марта температура будет колебаться в диапазоне 2-4℃ тепла. Об этом сообщается на сайте Росгидрометцентра.

При этом ночью ожидается похолодание до -6℃.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Гололедица», — говорится в прогнозе центра.

При этом сообщается, что уровень атмосферного давления в столице составит 759 мм рт. ст. Ожидается восточный ветер с порывами до 9 м/с.

До этого Вильфанд рассказал, в каких регионах России ждать по-настоящему весеннюю погоду.

По его словам, 1 марта по-настоящему весенняя погода установится в Калининградской области, в Крыму и на юге Европейской России в Краснодарском крае. В последнем регионе где ожидается +12...+14°С, в то время как на побережьях Сочи — +15...+16 °С. При этом синоптик уточнил, что период очень холодной погоды в России подошел к завершению.

Ранее москвичей предупредили о резком похолодании 8 марта.