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Наезд на толпу в Польше не стали квалифицировать как теракт

Полиция: наезд на пешеходов в польском Щецине не квалифицируется как теракт

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Наезд на пешеходов в польском городе Щецин не квалифицируется как теракт. Об этом заявил заместитель коменданта западно-поморской воеводской комендатуры полиции Марек Яштал, сообщает РИА Новости.

«Это точно не был террористический акт», — сказал он.

1 марта польское издание RFM сообщило, что в городе Щецин на площади Родла произошло ДТП, в котором водитель сбил 15 человек и скрылся с места происшествия.

По информации этого СМИ, водитель столкнулся с четырьмя автомобилями. Тяжело ранены 12 человек, трое получили легкие ранения.

10 февраля в Казани автомобиль BMW X6 на большой скорости въехал в пешеходов, стоявших на островке безопасности. Авария произошла у торгового центра «Корстон» на улице Николая Ершова.

После ДТП за медицинской помощью обратились еще двое пострадавших — 23-летний молодой человек и 29-летняя девушка.

В отношении водителя было составлено семь административных протоколов.

Ранее автомобиль врезался в толпу зрителей на шоу в Италии.

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