Наезд на толпу в Польше не стали квалифицировать как теракт

Наезд на пешеходов в польском городе Щецин не квалифицируется как теракт. Об этом заявил заместитель коменданта западно-поморской воеводской комендатуры полиции Марек Яштал, сообщает РИА Новости.
«Это точно не был террористический акт», — сказал он.
1 марта польское издание RFM сообщило, что в городе Щецин на площади Родла произошло ДТП, в котором водитель сбил 15 человек и скрылся с места происшествия.
По информации этого СМИ, водитель столкнулся с четырьмя автомобилями. Тяжело ранены 12 человек, трое получили легкие ранения.
10 февраля в Казани автомобиль BMW X6 на большой скорости въехал в пешеходов, стоявших на островке безопасности. Авария произошла у торгового центра «Корстон» на улице Николая Ершова.
После ДТП за медицинской помощью обратились еще двое пострадавших — 23-летний молодой человек и 29-летняя девушка.
В отношении водителя было составлено семь административных протоколов.
Ранее автомобиль врезался в толпу зрителей на шоу в Италии.