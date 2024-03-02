Электричка сбила троих человек, включая ребенка, в Орехово-Зуево

Электричка сбила беременную женщину, ребенка и мужчину на станции Крутое в Орехово-Зуево. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что все трое остались живы, однако находятся в тяжелом состоянии. Самые серьезные ранения получила женщина в положении.

«Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Предварительной причиной инцидента назван переход дороги в неположенном месте.

До этого россиянину отрезало ноги, когда он пытался открыть двери электрички.

Инцидент произошел 28 февраля на станции Фили, молодой мужчина опоздал на электричку и попытался открыть захлопнувшиеся двери.

Электричка начала движение, поток воздуха сбил мужчину с ног, после чего он соскользнул с платформы под колеса поезда, ему отрезало обе ноги ниже колена. Пострадавший выжил, он был госпитализирован в отделение реанимации.

18 февраля российские врачи спасли подростка, который попал под поезд и остался без ног.

Ранее в Подмосковье электричка сошла с рельсов.