Британец пробежал 2100 км, чтобы собрать деньги для тайских сирот и детских домов

Спортсмен из Великобритании завершил благотворительный забег на 2100 км в пользу тайских детей. Об этом сообщает The Thaiger.

В январе Крис Рассел запустил свой благотворительный проект Run Thailand 2100 KM. Деньги, собранные в рамках забега, он собирался пожертвовать тайским детским домам и школам и надеялся собрать хотя бы £5 тыс.

За 50 дней Крису удалось пробежать весь Таиланд с севера на юг. Забег начался 10 января в провинции Чианграй и завершился в Бетонге, в южной провинции Яла.

1 марта Рассел рассказал об успешном завершении своей миссии на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). За это время ему удалось выручить около £5,5 тыс. Однако пока не известно, какие именно организации получат эти деньги.

Британец заявил, что во время забега получил ценный опыт и сполна насладился живописными видами. После завершения многодневного маршрута он успел попутешествовать по Малайзии, а затем вернулся в Бангкок.

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