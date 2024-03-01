Пропавшего полгода назад и попавшего в рабство мужчину нашли в Ростовской области

В Ростовской области спустя полгода нашелся мужчина, которого угнали в рабство. Об этом сообщает kp.ru.

53-летний Дмитрий Рожин из города Шахты пропал еще летом. Родственница мужчины рассказала, что ее дядя вырос с отставанием в психическом развитии, имеет нарушение речи и воспринимает окружающий мир как ребенок. 15 августа он ушел из дома без телефона, который перед этим потерял. Члены семьи пробовали самостоятельно найти Дмитрия, но в итоге обратились в полицию, а через пять дней к волонтерам, которые стали обзванивать медучреждения и распространять ориентировки.

«Папа очень переживал за родного брата, — делится Ирина. — Конечно, был страх, что он вообще не найдется. Я уже ходила по городу и каждому бездомному в лицо заглядывала — вдруг он. Хотелось уже хоть какой-то определенности», — рассказала племянница мужчины.

В середине февраля Дмитрия обнаружили в соседнем Семикаракорске, в 70 километрах от дома. Его узнал случайный прохожий, который видел фото без вести пропавшего в группе «ЛизаАлерт». Родные забрали мужчину домой и стали выяснять, где он находился последние полгода. Выяснилось, что мужчине «наобещали золотых гор» и заманили на заработки.

«Говорит, его там не били, но заставляли в теплый сезон собирать на полях капусту, а зимой — чистить коровники», — передает слова Дмитрия его родственница.

Вместо обещанной достойной оплаты труда работникам давали еду и по 100 рублей в день. Когда мужчина потерял работоспособность из-за обострения заболеваний, его вывезли в город и бросили.

«Дядя и так был худой, а теперь похудел еще сильнее. Видимо, его там кормили мало. Он все время ест и ест. У него усилился тремор — очень сильно трясутся руки, обморожен палец. Ноги опухшие, на них есть следы обморожения, и ему трудно ходить: теперь возим в больницу и выясняем: это из-за мороза или почки сдают после большого количества спиртного», — отметила женщина.

Ранее волонтеры вызволили из рабства мужчину, которого похитили «ветераны СВО».