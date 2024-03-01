Опубликовано видео момента стрельбы у гостиницы в Петербурге

Полиция Адмиралтейского района Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в стрельбе из охолощенного оружия в центре северной столицы. Видео момента стрельбы опубликовано в Telegram-канале петербургской полиции.

Днем 1 марта издание «Фонтанка» сообщало, что москвич-бизнесмен с арсеналом оружия устроил стрельбу у гостиницы «Англетер». По информации издания, инцидент произошел на Малой Морской улице возле гостиницы. Мужчина выстрелил в воздух, а затем вошел внутрь.

Ставшая очевидицей произошедшего женщина позвонила в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнего пьяного стрелка в баре-ресторане «Счастье».

Задержанный рассказал, что находится в Петербурге в течение 40 дней. У него обнаружили и изъяли два «Стечкина», ТТ и автомат АК-74У. Также правоохранители нашли дымовую гранату, пять магазинов с патронами и гильзу — их отправили на экспертизу.

Кроме того, в этот же день мужчина открыл стрельбу в центре Краснодара. Инцидент произошел на улице Буденного в Краснодаре.

29 февраля стало известно, что в Перми между таксистом и местным жителем произошел конфликт со стрельбой.

Ранее сообщалось, что погоня полиции за автомобилем 14-летнего водителя в Иркутске закончилась стрельбой.