Русскоязычные телефонные мошенники добрались до Финляндии

Полиция Финляндии предупредила русскоязычных жителей страны об угрозе со стороны телефонных мошенников, которые пытаются завладеть данными о банковских счетах своих жертв.Об этом сообщила финская газета Karjalainen.

Неизвестные представляются говорящими по-русски полицейскими. Вначале самозванцы общаются на ломаном русском, но при дальнейшем разговоре их произношение становится все чище, а речь свободней. Мошенники расспрашивают о банковских счетах, утверждая, что на имя жертвы был оформлен кредит.

«На данный момент полиция расследует эти случаи как превышение полномочий, подлог и кражу личных данных», — говорится в сообщении.

В финской полиции подчеркнули, что никогда не требуют предоставления каких-либо банковских и личных данных по телефону.

1 марта стало известно, что пенсионерка из Петербурга лишилась 17 млн рублей, поверив мошенникам.

19 февраля таксист в Улан-Удэ уберег пожилую женщину от мошенников, которые убедили ее отдать им более миллиона рублей.

Ранее россиянам объяснили, как будет действовать закон о самозапрете на кредиты.