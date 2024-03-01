Жених пришел на свадьбу в очках Apple Vision Pro и разозлил невесту

В США жених пришел на свадьбу в очках Apple Pro Vision, пишет издание Сomplex.

Как пишут СМИ, невеста из Юты не была в восторге, когда увидела, как ее муж надел на голову гаджет. Сообщается, что жених не снимал очки даже во время свадебной фотосессии и на банкете.

«Я стараюсь не смотреть эти фото, потому что это немного жутковато», — поделилась впечатлениями невеста.

Фотография, на которой недовольная невеста стоит рядом с женихом в Apple Pro Vision cтала вирусной в интернете. Люди сочувствуют женщине и надеются, что страсть ее возлюбленного к гаджетам не станет поводом для ссор в браке.

Ранее блогер показал на видео процесс замены сломанного Apple Vision Pro по гарантии. Компания предоставила ему на выбор два решения для замены разбитого стекла в его Vision Pro: отправить шлем в сервисный центр или подождать и получить детали для самостоятельного ремонта.