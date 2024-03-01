IT-эксперты доказали невозможность исказить голоса избирателей в системе ДЭГ

Каждый наблюдатель, который был зарегистрирован для работы на портале федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), при скачивании получает электронную подпись и сами транзакции. Об этом на вебинара «Введение в ДЭГ: использование технических инструментов наблюдения», прошедшем на площадке Общественной палаты РФ, рассказал глава ТИК ДЭГ, сопредседатель Корсовета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов.

По его словам, электронную подпись файла подделать невозможно, потому что сразу будет установлено, что «файл выгрузки недостоверный, либо он был кем-то модифицирован».

«Учесть несуществующие бюллетени невозможно – наблюдатели обнаружат это в автоматическом режиме как моментально, так и в любой другой момент времени, в том числе и после завершения голосования», — приводятся его слова на сайте «Независимого общественного мониторинга».

При этом в ходе обучающего вебинара это было доказано. Так, Артамонов совместно с одним из разработчиков технологии Дмитрием Кузнецовым уничтожили бюллетень «избирателя», а затем попробовали подвести результаты голосования без него. Отмечается, что итоги голосования не сошлись. Затем эксперты попытались испортить электронный «бюллетень». В этом случае система его не приняла и выдала ошибку.

«Мы с вами попробовали удалить бюллетень и исказить его – оба вмешательства в систему были немедленно обнаружены. Федеральной системе ДЭГ неизвестны способы фальсификации результатов, которые могли бы остаться незамеченными наблюдателями», — подчеркнул Артамонов.

В свою очередь, Кузнецов продемонстрировал процедуру проверки корректности учета своего голоса. Также он объяснил, как наблюдатели с помощью утилит могут анализировать выгруженные транзакции, данные о ходе голосования.

По словам Артамонова, наблюдатель может скачивать транзакции на личный компьютер для последующего анализа в любой момент времени. Эксперт рекомендовал проводить скачивания как в ходе голосования, так и после его завершения, а также после оглашения официальных итогов. Он объяснил это тем, что подобные действия помогут создать «слепки» для сравнения выгруженных данных. Отмечается, что скачать все транзакции или отдельные фрагменты позволяют утилиты, разработанные ЦИК России (официальные) и сторонними IT-специалистами.

Глава ТИК ДЭГ уточнил, что более 3,3 млн заявок поступило на применение федеральной системы электронного голосования. По его словам, это является «абсолютным рекордом».