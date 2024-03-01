В Кузбассе пьяные супруги избили битой 17-летнего подростка

В Кузбассе семейная пара жестоко избила несовершеннолетнего юношу, супругам грозит длительное тюремное заключение. Об этом сообщает пресс-служба СК Кемеровской области.

По данным следствия, 33-летний житель Березовского и его 32-летняя жена в августе 2023 года встретили на улице 17-летнего юношу, с которым у них накануне произошел конфликт.

Пьяный мужчина схватил подростка, его жена взяла деревянную биту и несколько раз ударила ею молодого человека. Несовершеннолетний упал и ударился головой об асфальт, юноша получил тяжелые травмы.

Супругов задержали, было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, материалы дела направлены в суд для рассмотрения, жителям Березовского грозят длительные тюремные сроки.

Ранее в Подмосковье более 10 подростков напали на мужчину и заступившегося за него друга.