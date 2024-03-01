Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Экс-боец СВО прогулял с проститутками миллион рублей за два дня и снова собрался на фронт

В Петербурге экс-боец СВО прогулял миллион с проститутками и снова собрался на войну

close
100%
Depositphotos

В Петербурге экс-боец СВО за два дня прогулял миллион рублей в компании проституток и снова собрался на войну. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, 48-летний мужчина побывал в зоне боевых действий в качестве мобилизованного и вернулся домой. После ссоры с женой он встретился с несколькими проститутками, с одной из которых изменял супруге около двух лет, и пошел «отдыхать по полной программе».

После отдыха в компании женщин со счета мужчины пропал почти миллион рублей. Супруга привела его в полицию, чтобы подать заявление, однако позже он попросил не возбуждать уголовное дело. Экс-боец признался, что сам потратил средства на сауну, такси, коттедж и многое другое, но постыдился рассказать об этом при жене.

Мужчина отметил, что не жалеет о потраченных деньгах и планирует развестись с супругой. Кроме того, вскоре он намерен снова отправиться на фронт по своему желанию.

Ранее возвращавшегося домой после лечения участника СВО высадили из самолета в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами