Экс-боец СВО прогулял с проститутками миллион рублей за два дня и снова собрался на фронт

В Петербурге экс-боец СВО за два дня прогулял миллион рублей в компании проституток и снова собрался на войну. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, 48-летний мужчина побывал в зоне боевых действий в качестве мобилизованного и вернулся домой. После ссоры с женой он встретился с несколькими проститутками, с одной из которых изменял супруге около двух лет, и пошел «отдыхать по полной программе».

После отдыха в компании женщин со счета мужчины пропал почти миллион рублей. Супруга привела его в полицию, чтобы подать заявление, однако позже он попросил не возбуждать уголовное дело. Экс-боец признался, что сам потратил средства на сауну, такси, коттедж и многое другое, но постыдился рассказать об этом при жене.

Мужчина отметил, что не жалеет о потраченных деньгах и планирует развестись с супругой. Кроме того, вскоре он намерен снова отправиться на фронт по своему желанию.

Ранее возвращавшегося домой после лечения участника СВО высадили из самолета в Москве.