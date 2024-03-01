Врачи о неожиданной болезни от татуировок: «весь рисунок становится выпуклым»

Татуировки действительно могут содержать в себе опасные для здоровья вещества и канцерогены, подтвердила врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова. По ее словам, иногда негативный эффект от нанесения тату дает о себе знать только спустя пару лет после процедуры. Одним из опасных и наиболее частых заболеваний она в беседе с НСН назвала контактный дерматит.

«Канцерогены могут содержать красители и фиксаторы окраски. Часто возникает контактный дерматит на красящее вещество. Его очень сложно вылечить, потому что это вещество тяжело выводится из кожи, – рассказала врач. – Начинается очень мощное воспаление, зуд, жжение, покраснение, вся татуировка становится выпуклой, как будто 3D».

Болезнь лечат мощными гормонами, затем татуировку приходится убирать специальными лазерами, добавила Егорова. Она подчеркнула, что все инородные вещества в организме могут вызвать аутоиммунную реакцию, которую практически невозможно предугадать.

Аллергические реакции делятся на разные типы, один из которых – гиперчувствительность замедленного типа. В этом случае реакция проявляется при накоплении вредных веществ (к примеру, если человек делает несколько тату). Зачастую такой пациент не может понять, что спровоцировало заболевание.

Удалять тату дорого и больно, нужны специальные лазеры, причем чаще всего они оставляют рубцы, подчеркнула дерматолог и призвала сознательно подходить к решению нанести татуировку.

Напомним, ученые обнаружили, что в составах 90% чернил для татуировок присутствуют не указанные на этикетке вещества, некоторые из которых могут быть опасны для здоровья. В том числе, в них есть полиэтиленгликоль – вещество, которое при многократном воздействии может нарушать работу внутренних органов.

Ранее стало известно, как к татуировкам у соискателей относятся рекрутеры.