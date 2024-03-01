Врачи заявили об опасности частого приема сиропов от кашля

При кашле врачи зачастую прописывают кодеиносодержащие препараты, однако длительность их приема ограничивается тремя-пятью днями. Пить такие лекарства без назначения и контроля докторов, превышая рекомендуемые интервалы, опасно, предупредил невролог, врач-остеопат Александр Евдокимов. Кодеин воздействует на центральную нервную систему, что вызывает сонливость, слабость и головную боль, отметил он в беседе с «Пятым каналом».

Зачастую родители стремятся ускорить выздоровление и вместо одной ложки сиропа от кашля дают ребенку по пять-шесть ложек. Однако это категорически запрещено, подчеркнул врач. Для ребенка в возрасте 6-12 лет максимальная суточная доза кодеина не должна превышать 60 миллиграммов, а у детей младше – еще меньше. Взрослым рекомендуется не более 120 миллиграммов в сутки. Принимают препараты не дольше пяти дней.

«Если доза превышается, особенно в течение нескольких дней, то может наблюдаться различная негативная симптоматика, вплоть до отравления, — подчеркнул Евдокимов. — Кодеин воздействует на центральную нервную систему. Первично он может вызывать эйфорию, улучшение настроения, но при превышении доз, у детей, в частности, наблюдается сонливость, слабость, могут возникнуть внезапные приступы головной боли, значительное снижение концентрации внимания».

Злоупотребление кодеинсодержащим препаратом может вызвать у больного галлюцинации или ложные воспоминания. Впоследствии это грозит привыканием к лекарству, предупредил Евдокимов, подчеркнув важность следования рекомендациям лечащего врача.

Напомним, также специалисты советуют не злоупотреблять обезболивающими с кодеином – злоупотребление такими лекарствами может стать причиной повреждения печени, почек или вызвать острый панкреатит.

Ранее врачи рассказали о том, как работают иммуномодуляторы.