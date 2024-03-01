Омбудсмен Украины сообщил, что не получал списки бойцов ВСУ на борту Ил-76

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец не получал списки военнослужащих страны, которые находились на борту рухнувшего в Белгородской области самолета Ил-76. Об этом в эфире национального телемарафона заявил сам омбудсмен.

«По состоянию на данный момент <...> мне не дали официально никаких списков», — отметил Лубинец.

Он добавил, что Киев готов забрать тела украинских солдат. По словам уполномоченного по правам человека, власти Украины могут инициировать соответствующий процесс в любое время.

1 марта российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что Москва готова передать Киеву тела находившихся на борту Ил-76 украинских военнослужащих. Как она сказала, с точки зрения процедуры у РФ имеется все необходимое для этого процесса.

Крушение самолета Ил-76, который должен был доставить в Белгород пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошло 24 января 2024 года. По данным министерства обороны РФ, воздушное судно было сбито украинскими войсками.

Всего на борту самолета находились 65 пленных солдат ВСУ, шесть членов экипажа и трое российских офицеров. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, никого из них спасти не удалось.

Ранее в США прокомментировали данные о причастности американских бойцов к крушению Ил-76.