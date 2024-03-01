Россиянам рассказали, какие девайсы подслушивают их разговоры

Некоторые девайсы, к которым привыкли россияне, подслушивают разговоры своих владельцев, предупредил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин. В числе таких приборов он назвал «умные» колонки. Людям не нужно этого бояться, если они не занимаются чем-то противозаконным, отметил он в беседе с «Пятым каналом».

«Подслушивает даже навигатор и подслушивает телефон, на котором стоит постоянный голосовой помощник. Это давно известный факт», — подчеркнул Курочкин.

В первую очередь эти устройства слушают разговоры для сбора информации и формирования рекламных предложений, пояснил он. Проверить это легко – если озвучить около такой колонки желание купить товар определенной марки, то в интернете пользователь будет встречать рекламу именно об этом товаре.

«Бояться этого особо не надо. То есть, когда вы идете включаете детский канал телевизионный, вам включают рекламу для детей. Это таргетированная реклама, — объяснил специалист. — Они это в основном используют для того, чтобы слушать ваши предпочтения и выдавать вам нужную рекламу более точно».

По мнению Курочкина, слушают пользователей не люди, а алгоритмы, которым нет дела до личной жизни людей. Но если человек занимается противозаконной деятельностью, то его могут идентифицировать при анализе данных, предупредил он.

Напомним, «умные» колонки вскоре смогут выявлять пьяных по голосу с точностью до 98%. Технологию собираются использовать для сокращения количества ДТП.

Ранее стало известно, что «Яндекс» увеличил награду для «белых» хакеров «умных» колонок до миллиона рублей.