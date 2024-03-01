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Врачи спасли россиянина с литром гноя в легком

В Подмосковье врачи откачали литр гноя из легкого пациента и спасли ему жизнь

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Минздрав Московской области

Медики Долгопрудненской больницы спасли пациента с гноем в легком. Об этом сообщает Минздрав Подмосковья.

В медицинское учреждение обратился 33-летний житель Долгопрудного, мужчина жаловался на боль в грудной клетке, одышку и повышение температуры. В ходе обследования врачи обнаружили в легком мужчины скопление гноя, орган был деформирован.

«В экстренном порядке мы выполнили дренирование плевральной полости с выделением почти литра гноя. После пациенту была проведена антибактериальная терапия», — рассказал заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин.

Выяснилось, что причиной осложнения стала пневмония. Пациент некоторое время находился под наблюдением врачей, после расправления легкого он был выписан из больницы.

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