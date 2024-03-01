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В Германии военнослужащий застрелил четырех человек

Немецкий военнослужащий застрелил четырех человек в Нижней Саксонии

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Global Look Press

Военнослужащий армии ФРГ застрелил четырех человек в Нижней Саксонии. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

По информации источника, среди жертв оказалась бывшая подруга военного, ее ребенок, новый партнер и его мать. Инцидент произошел ранним утром, в 3:30 по местному времени. Стрелявший был задержан, его мотив на данный момент неизвестен.

29 февраля сообщалось, что полиция Казахстана задержала гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве трех человек в России.

Также сообщалось, что 24 февраля в поселке Кутана Сунтарского улуса Якутии местный житель, вернувшийся из зоны военной операции, жестоко убил 34-летнего мужчину и 64-летнюю учительницу местной школы Валентину Федорову.

В середине февраля стало известно, что перестрелка на Плющихе в Москве произошла между охранниками дочери почетного президента Федерации бокса ДНР Эмилии Саркисян и бойцом ММА Расулом Очаевым.

Ранее боец смешанных единоборств был убит в Махачкале.

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