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Турчак почтил память десантников 6-й роты Псковской дивизии ВДВ

Андрей Турчак: память о подвиге псковских десантников останется с нами навсегда

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Единая Россия

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, бывший командир 76-й дивизии, сенатор от Псковской области, генерал-майор Алексей Наумец и жители региона почтили память десантников 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, сообщает пресс-служба партии.

Андрей Турчак напомнил, что в этом году подвигу бойцов исполняется 24 года.

«Идут годы. Боль утраты не утихает, но память о беспримерном подвиге наших ребят с нами навсегда», — сказал он.

Турчак отметил, что мужество бойцов служит примером для молодого поколения.

По словам Алексея Наумеца, героизм десантников вписан в историю ВДВ.

«Наши ребята проявили пример храбрости, мужества, героизма и любви к Родине», — сказал он.

Напомним, 29 февраля 2000 года шестая рота 104-го полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ вступила в неравный бой с крупной группировкой боевиков в Шатойском районе Чечни.

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