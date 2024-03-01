В России хотят освободить садоводов от личного присутствия на собраниях

В России хотят освободить садоводов от необходимости лично присутствовать на собраниях для проведения голосования, если они отдадут свой голос электронно. Соответствующий законопроект, вносящий изменение в Закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», разработали председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и депутат Владимир Самокиш, передает «Парламентская газета».

Пока очное собрание признается неправомочным, если на него пришли менее 50% от всех собственников участков в СНТ. По словам Кутепова, для многих садовых товариществ данное решение становится большой проблемой.

«Мы предлагаем считать проголосовавших, а не присутствующих фактически. Людям не нужно лично приходить на собрание, если они проголосовали другим способом», — сказал он.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что садоводам, которые хотят вырастить жимолость в своем саду, стоит посадить на участке два разных сорта растения. По ее словам для посадки в средней полосе России подойдут большинство сортов. При этом для того, чтобы жимолость приносила много ягод, важно ее опыление, поэтому важно сажать не один сорт, отметила эксперт.

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