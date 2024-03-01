Россиянам рассказали, можно ли вылечить начальный кариес

Стоматологи могут лечить начальный кариес, его развитие можно остановить, если вовремя поставить пломбу. Об этом RuNews24 рассказала заведующая кафедрой стоматологии медицинского факультета университета «Синергия», доктор медицинских наук, доцент Екатерина Кудасова.

«Первые признаки разрушения эмали появляются, когда кислотная среда налета вымывает минеральные компоненты. Это называется кариесом в стадии пятна. Когда процесс стабилизируется, разрушенная эмаль уже не восстановится полностью», — пояснила эксперт.

Кариес проявляется в виде темного пятна на зубе, уточнила она. При этом коричневые или белые пятна могут появиться на постоянных зубах и вследствие врожденного заболевания — флюороза, предупредила Кудасова. По ее словам, для лечения кариеса на стадии пятна важно не откладывать установку пломбы.

«Процесс разрушения эмали можно остановить, но структура не станет прежней. <...> В настоящее время существует множество средств со фтором и система ICON, которые помогают остановить процесс», — добавила врач.

Стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», к.м.н. Елена Мартынова до этого рассказала «Газете.Ru», что кариес — это инфекционное заболевание, которое входит в топ самых распространенных болезней в мире. Оно опасно не только тем, что без лечения приводит к разрушению зубов, но и способностью провоцировать развитие других проблем со здоровьем, предупредила эксперт.

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