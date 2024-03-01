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Перед судом предстанут 11 россиян, занимавшихся трансляцией порно в интернете

В Удмуртии 11 россиян будут судить за трансляцию порно в интернете

В Удмуртии 11 человек будут судить за трансляцию порно в интернете. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии следствия, в осенью 2021 года трое россиян из Сарапула организовали нелегальный бизнес в интим-сфере. Они взяли в аренду помещение, установили там необходимое оборудование и наняли на работу восемь человек от 23 до 32 лет. Из них пятеро занимались административной деятельностью, а еще трое являлись веб-моделями.

Затем фигуранты занялись трансляцией порнографических материалов в интернете с участием вовлеченных в деятельность девушек. За просмотр они брали деньги.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы в ближайшее время направят в суд.

Ранее в Самаре задержали мужчин, нанимавших девушек для работы в вебкам-студии.

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