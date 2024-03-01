Фермеры проводят акцию у парижской Триумфальной арки

Профсоюз французских фермеров «Сельская координация» проводит акцию около Триумфальной арки в Париже в знак протеста против политики правительства. Об этом сообщается в соцсети X на странице профсоюза.

«Сельская координация» отдает должное Триумфальной арке для того, чтобы спасти наше французское сельское хозяйство», — сказано в сообщении.

29 февраля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заподозрила участие России в протестах польских фермеров, которые они намерены провести у польско-литовской границы.

В Берлине 29 февраля прошла массовая забастовка сотрудников общественного транспорта, организованная профсоюзом Verdi. Она охватила метрополитен, автобусы и трамваи.

27 февраля сообщалось, что фермеры, недовольные недостаточными действиями польского правительства вокруг ситуации с зерновым экспортом Украины, устроили «звездный марш» на Варшаву и парализовали движение в центре польской столицы.

Ранее в Госдума заявили о проблемах на зерновом рынке России.