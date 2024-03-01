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Россиянин оставил дома полкило наркотиков и пришел в пункт выдачи маркетплейса с гранатой

В ХМАО мужчина пришел с гранатой на пункт выдачи маркетплейса

Житель Сургута пришел на пункт выдачи маркетплейса с гранатой и напугал посетителей, в его квартире полицейские нашли банку с порохом и наркотики. Об этом сообщает пресс-служба УМВД ХМАО.

С заявлением в полицию обратились сотрудники пункта выдачи маркетплейса, они сообщили, что в помещение зашел мужчина с предметом, похожим на гранату. Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника.

Во время обыска в его квартире были найдены две гранаты, банка с порохом и 540 граммов марихуаны. Как установила экспертиза, гранаты и порох использовались сургутянином для игры в страйкбол. Возбуждены уголовные дела.

Ранее петербургский врач скорой помощи разоружила буйного пациента с пистолетом и гранатой.

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