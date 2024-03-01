Сбер предоставит участникам ВФМ свои технологии и сервисы

Сбер предоставит участникам Всемирного фестиваля молодежи свои технологии и сервисы, чтобы помочь им раскрыть свой потенциал, сообщает пресс-служба банка.

На церемонии открытия 8 тыс. человек смогут загадать желание с помощью специального приложения. Затем нейросеть Сбера Kandinsky визуализирует эту мечту, а нейросетевая модель GigaChat расскажет, какие мероприятия на фестивале помогут ее приблизить.

В технопарке Сбера участники узнают, какие инновации помогают людям приблизить будущее, а также каждый участник фестиваля сможет «раскрасить» объемную матрешку с помощью нейросети Kandinsky.

Кроме того, участникам фестиваля расскажут о школе программирования «Школа 21». Также любой желающий старше 18 лет сможет проверить свои цифровые навыки с помощью конкурса «Цифровой марафон».

Также 4 марта Сбер проведет сессию под эгидой международной конференции AI Journey о передовых разработках в генеративном искусственном интеллекте и роли AI в модели человекоцентричности.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сочи с 1 по 7 марта.