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Таможенники нашли 11 кг кокаина в коробках с бананами из Бельгии

В Петербурге таможенники обнаружили в бананах кокаин на 165 млн рублей

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ФТС России

Сотрудники Балтийской таможни обнаружили крупную партию кокаина в коробках с бананами, прибывшими из Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

В Большом Порту Петербурга сотрудники таможни обнаружили крупную партию кокаина в бананах, прибывших из бельгийского Антверпена. 11 килограммов белого порошка направили на экспертизу, которая подтвердила, что это наркотическое вещество.

Его примерная стоимость на черном рынке составляет около 165 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.

Ранее россиянки пытались провезти килограмм кокаина из Венесуэлы через аэропорт Внуково.

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