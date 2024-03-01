«Изменчивый март и жаркий май»: москвичам рассказали о погоде предстоящей весной

В этом году жителей Центральной России ожидает теплая весна с умеренным количеством осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В Москве метеорологическая весна с устойчивым переходом на плюсовую температуру наступит в период с 16 по 21 марта, а сугробы начнут таять в апреле, пообещал он в беседе с НСН.

Март в метеорологическом отношении считается четвертым месяцем зимы, напомнил синоптик. Поэтому ожидается изменчивая погода, интенсивные потепления будут сменяться резкими похолоданиями, снегопадами и даже метелями, предупредил Тишковец.

«Вместе с тем первый месяц календарной весны ожидается относительно теплым и сухим, среднемесячная температура окажется на 1-3 градуса выше нормы, а осадков выпадет на 10-20% меньше положенного, — добавил он. — С 16 по 21 марта, по всей видимости, наступит метеорологическая весна, то есть произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 в сторону положительных значений».

Окончательно снежный покров сойдет 14-19 апреля – не неделю позже, чем обычно. При этом в апреле также могут прийти мощные ультраполярные вторжения, похожие на кратковременные зимы. В целом же апрель будет близким к норме по количествам осадков.

А вот в мае выпадет осадков на 20% больше нормы, отметил Тишковец. Температура воздуха при этом будет на 1-2 градуса выше нормы. В целом в Центральной России весна ожидается теплее, чем обычно и с умеренным количеством осадков.

Отличительной особенностью весны в этом году станет сильный паводок, предупредил синоптик. Он призвал рыбаков отказаться от мартовской рыбалки, подчеркнув, что в это время начнет уменьшаться толщина льда.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России ждать по-настоящему весеннюю погоду в ближайшие дни.