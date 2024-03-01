В российском городе на мальчика упала глыба льда, его госпитализировали

В Коми на семилетнего мальчика упала глыба льда с крыши, его госпитализировали. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

Инцидент произошел 27 февраля в городе Печора. Глыба льда упала на семилетнего ребенка с крыши здания на улице Советской. Мальчика госпитализировали.

Медики диагностировали у ребенка травму ноги. Нанесенный здоровью несовершеннолетнего вред оценили как тяжкий.

По факту произошедшего Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Из обслуживающей организации изъяли документы, проводится допрос свидетелей.

Ранее в Кирове на восьмиклассника упала глыба льда с элементов пристроя школы, подростка госпитализировали.