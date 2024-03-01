Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В российском городе на мальчика упала глыба льда, его госпитализировали

В Коми на семилетнего мальчика упала глыба льда, его госпитализировали

close
100%
СК РФ по Республике Коми

В Коми на семилетнего мальчика упала глыба льда с крыши, его госпитализировали. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

Инцидент произошел 27 февраля в городе Печора. Глыба льда упала на семилетнего ребенка с крыши здания на улице Советской. Мальчика госпитализировали.

Медики диагностировали у ребенка травму ноги. Нанесенный здоровью несовершеннолетнего вред оценили как тяжкий.

По факту произошедшего Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Из обслуживающей организации изъяли документы, проводится допрос свидетелей.

Ранее в Кирове на восьмиклассника упала глыба льда с элементов пристроя школы, подростка госпитализировали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами