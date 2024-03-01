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Россиянам перечислили самые распространенные опухоли у детей

Советник Попова: лейкозы и опухоли ЦНС чаще всего встречаются у детей

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Pexels

Лечение детских онкологических заболеваний в России в последнее время значительно продвинулось, однако по-прежнему остаются те недуги, которые неизменно угрожают детям. Об этом «Ридусу» рассказала советник по внутренним и внешним коммуникациям онкоцентра им. Блохина Нина Попова.

«Самыми распространенными опухолями в детской популяции неизменно остаются лейкозы, опухоли центральной нервной системы и лимфомы», — сообщила она.

При этом эксперт уточнила, что Россия входит в десятку стран мира по общей выживаемости пациентов до 18 лет, которые страдают от онкологических заболеваний. По словам Поповой, в период с 2019 по 2023 год в стране зафиксировали самое низкое число трагедий по причине рака за последние 20 лет.

Врач-онколог консультативно-диагностического центра РДКБ Александра Наумова до этого говорила, что онкологические заболевания у детей могут маскироваться под другие недуги. Так, на ранних стадиях опухоль у ребенка может мимикрировать под острую респираторную вирусную инфекцию или под хронический инфекционный процесс, заболевание желудочно-кишечного тракта, почек или неврологическое заболевание.

Ранее онколог назвала главную причину возникновения редких форм рака.

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