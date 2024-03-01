В Роскачестве рассказали об особенностях «зеленой» косметики

«Зеленая» косметика производится из качественного сырья, главное требование к таким товарам — экологичность. Об этом «Парламентской газете» рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

По ее словам, за основу нацстандарта «Парфюмерно-косметическая продукция. Общие критерии подтверждения обоснованности экологических заявлений» был взят международный стандарт Cosmos. Натуральную и органическую косметику, например, можно узнать по надписям Natural, Clean, Vegan, Organic, Eco и другим. ГОСТ при производстве такой продукции также обязывает поддерживать биоразнообразие, бережно относиться к использованию природных ресурсов, а также к окружающей среде и применять экологически чистые технологии и способы ведения производства без ущерба здоровью человека и экологии.

Саратцева отметила, что в стандарте также содержится список натуральных ингредиентов. Так, к ним относятся вода, минералы и компоненты минерального происхождения, растения, в том числе грибы и водоросли, продукты, производимые живыми животными: молоко, мед, ланолин, пчелиный воск. При этом ненатуральное сырье, например нефть, нефтепродукты и продукты нефтехимического синтеза, можно использовать только в случае, если нет природных альтернатив, гарантирующих безопасность потребителя и эффективность продукции.

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