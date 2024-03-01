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В российском городе поймали трех теневых банкиров

В Ярославле поймали трех теневых банкиров

В Ярославле поймали трех теневых банкиров, ущерб от деятельности которых составил около 150 млн рублей. Об этом в Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации официального представителя МВД РФ, троих подозреваемых в осуществлении незаконных банковских операций задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что предполагаемые преступники в течение трех лет нанесли ущерб не менее, чем на 150 млн рублей. Вознаграждение в качестве комиссионных достигло 9 млн рублей. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого стало известно, что российские банки по итогам 2023 года не допустили в теневой оборот около 370 млрд рублей.

Ранее в Петербурге раскрыли группу домохозяек, организовавших подпольный банк.

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