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Диетолог рассказала о пользе шоколада для здоровья

Диетолог Михалева: шоколад может защитить от онкологических заболеваний

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Шоколад может принести пользу организму, потому что в нем есть антиоксиданты, необходимые для защиты от хронического системного воспаления и от онкологических заболеваний. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Кроме того, в нем содержатся магний и калий, которые приносят пользу для сердца, сосудов, мышечной и костной систем организма. При этом данный продукт может принести и вред здоровью, если есть его в неограниченном количестве.

«Вред шоколада заключается в том, что он очень калорийный, независимо от того, горький или молочный это шоколад. В нем содержится около 500 ккал на 100 г. <...> Но польза шоколада перевешивает вред, и в небольших количествах шоколад употреблять можно. В среднем от 10 до 30 г в день», – пояснила Михалева.

В конце февраля в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД» по запросу «Газеты.Ru» сообщили, что с 1 января по 15 февраля 2024 года средний чек на коробку шоколадных конфет составил 589 рублей, что на 10% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По цене коробки шоколадных конфет стали лидером среди покупаемой в стране продукции из какао-бобов.

Ранее эксперты назвали самые полезные для здоровья человека сладости.

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